Xiaomi 13 против Samsung Galaxy S23 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 с экраном 6.36" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S23 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Технические характеристики Galaxy S23 Ultra были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Весит на 44 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.6 мм уже
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- На 0.44" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- На 21% выше плотность пикселей (501 vs 414 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
88
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.36 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3088 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|414 точек на дюйм
|501 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1900 нит
|1750 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|89.4%
|89.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|152.8 мм
|163.4 мм
|Ширина
|71.5 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8 мм
|8.9 мм
|Вес
|189 граммов
|233 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Темно-синий, Белый, Серый, Мятный, Зеленый, Красный, Желтый
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|3360 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 740
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1500
Galaxy S23 Ultra +3%
1550
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 13 +4%
5276
5069
|CPU
|270333
|-
|GPU
|574353
|-
|Memory
|239391
|-
|UX
|188115
|-
|Total score
|1261285
|1329486
|Stability
|86%
|-
|Graphics test
|77 FPS
|-
|Graphics score
|12997
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.1
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:41 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|54 мегапикселя
|200 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 3.2x
|Оптический, 10x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (54 МП + 10 МП + 12 МП)
|4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 54 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.6 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|-
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|-
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S23 Ultra. У него лучшие дисплей, камера и коммуникации.
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