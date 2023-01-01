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Xiaomi 13 против 11T Pro

87 из 100
Xiaomi 13
VS
73 из 100
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 11T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 с экраном 6.36" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.67-дюймового Xiaomi 11T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 30% лучшая автономность (38:16 vs 29:32 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (1252 против 831 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
Причины выбрать Xiaomi 11T Pro
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 67W)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 13
vs
11T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.36 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% 97.5%
ШИМ (PWM) 488 Гц 490 Гц
Время отклика 1 мс 3.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 13 +51%
1252 нит
11T Pro
831 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 152.8 мм 164.1 мм
Ширина 71.5 мм 76.9 мм
Толщина 7.98 мм 8.8 мм
Вес 189 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP53
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Серий, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 13 +5%
89.4%
11T Pro
85.1%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 и Xiaomi 11T Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Adreno 660
Частота GPU 680 МГц 840 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 13 +31%
1487
11T Pro
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 13 +35%
5103
11T Pro
3790
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 13 +63%
1277612
11T Pro
785519
CPU 278291 207524
GPU 568857 309026
Memory 247656 125779
UX 193247 146115
Total score 1277612 785519
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 13
12813
11T Pro
н/д
Пиковая температура корпуса 34.9 °C 38.2 °C
Stability 80% -
Graphics test 76 FPS -
Graphics score 12813 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 13
Размер системы из коробки 31.5 ГБ 32 ГБ

Батарея

Объем 4500 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (63% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 0:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:21 ч. 10:27 ч.
Просмотр видео 15:01 ч. 13:59 ч.
Игры 06:32 ч. 05:40 ч.
Режим ожидания 136 ч. 87 ч.
Общая автономность
Xiaomi 13 +30%
38:16 ч.
11T Pro
29:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 vs Xiaomi 11T Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12032 x 9204
Зум Оптический, 3.2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 13 от DxOMark Примеры фото Xiaomi 11T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора PureCel -
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 13 +5%
131
11T Pro
125
Качество видео
Xiaomi 13 +10%
121
11T Pro
110
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 13 +11%
130
11T Pro
117

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 13 +3%
91.4 дБ
11T Pro
88.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 более удачной покупкой.

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