Xiaomi 13T Pro против Realme GT5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2023 года Xiaomi 13T Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.74-дюймового Realme GT5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13T Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v5.4)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Realme GT5
- Поддерживает более мощную зарядку (150W vs 120W)
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
78
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
79
92
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
94*
97*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
83
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.74 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|1240 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|451 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|2600 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Dragontrail
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|88.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.2 мм
|163.13 мм
|Ширина
|75.7 мм
|75.38 мм
|Толщина
|8.49 мм
|8.9 мм
|Вес
|206 граммов
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9200 Plus
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3350 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G715 Immortalis MP11
|Adreno 740
|GPU-ядер
|2112
|2560
|Частота GPU
|995 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~4202.8 Гфлопс
|~3481.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
13T Pro +3%
2070
2016
Geekbench 6 (многоядерный)
13T Pro +1%
5545
5484
|CPU
|361263
|379667
|GPU
|464304
|593224
|Memory
|297925
|345482
|UX
|269989
|291024
|Total score
|1399830
|1617061
Таблица смартфонов в AnTuTu 10 (#30 и #5)
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|12, 16, 24 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|Realme UI 4.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5240 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|150 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Да (50% за 7 минут)
|Время полной зарядки
|0:19 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|112°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Сенсор: 1/2.88", Omnivision OV50D40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/3.06"
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2"
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.4
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
|Да, 150 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры - выбирайте Realme GT5, а если программное обеспечение и корпус – то Xiaomi 13T Pro.
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