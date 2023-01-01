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Xiaomi 13T Pro против Realme GT5

86 из 100
Xiaomi 13T Pro
VS
88 из 100
Realme GT5
Xiaomi 13T Pro
Realme GT5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2023 года Xiaomi 13T Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.74-дюймового Realme GT5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13T Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.4)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Realme GT5
  • Поддерживает более мощную зарядку (150W vs 120W)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13T Pro
vs
Realme GT5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Dragontrail
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 162.2 мм 163.13 мм
Ширина 75.7 мм 75.38 мм
Толщина 8.49 мм 8.9 мм
Вес 206 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13T Pro
87.5%
Realme GT5 +1%
88.8%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13T Pro и Realme GT5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3350 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G715 Immortalis MP11 Adreno 740
GPU-ядер 2112 2560
Частота GPU 995 МГц 680 МГц
FLOPS ~4202.8 Гфлопс ~3481.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
13T Pro +3%
2070
Realme GT5
2016
Geekbench 6 (многоядерный)
13T Pro +1%
5545
Realme GT5
5484
AnTuTu Benchmark 10
13T Pro
1399830
Realme GT5 +16%
1617061
CPU 361263 379667
GPU 464304 593224
Memory 297925 345482
UX 269989 291024
Total score 1399830 1617061
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 12, 16, 24 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Realme UI 4.0

Батарея

Объем 5000 мАч 5240 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13T Pro vs Realme GT5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Сенсор: 1/2.88", Omnivision OV50D40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/3.06"
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года Август 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Да, 150 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры - выбирайте Realme GT5, а если программное обеспечение и корпус – то Xiaomi 13T Pro.

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