Xiaomi 13T Pro против Samsung Galaxy S23 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2023 года Xiaomi 13T Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S23 Ultra, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13T Pro
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.4)
- Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 45W)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Весит на 27 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- На 12% выше плотность пикселей (500 vs 446 PPI)
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
79
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|1440 x 3088 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.3:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|500 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|850 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|2600 нит
|1750 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus 2
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|89.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.2 мм
|163.4 мм
|Ширина
|75.7 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.49 мм
|8.9 мм
|Вес
|206 граммов
|233 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9200 Plus
|Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
|Макс. частота
|3350 МГц
|3360 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G715 Immortalis MP11
|Adreno 740
|GPU-ядер
|2112
|2560
|Частота GPU
|995 МГц
|719 МГц
|FLOPS
|~4202.8 Гфлопс
|~3481.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
13T Pro +4%
2070
1986
Geekbench 6 (многоядерный)
13T Pro +6%
5545
5255
|CPU
|361263
|377732
|GPU
|464304
|604184
|Memory
|297925
|272107
|UX
|269989
|262144
|Total score
|1399830
|1519070
|Пиковая температура корпуса
|-
|34.8 °C
|Stability
|-
|64%
|Graphics test
|-
|72 FPS
|Graphics score
|-
|12154
|Web score
|-
|15596
|Video editing
|-
|7791
|Photo editing
|-
|33958
|Data manipulation
|-
|12948
|Writing score
|-
|19802
Таблица смартфонов в AnTuTu (#30 и #20)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|-
|39.9 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Да (68% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:19 ч.
|0:59 ч.
|Веб-серфинг
|-
|14:50 ч.
|Просмотр видео
|-
|19:27 ч.
|Игры
|-
|06:21 ч.
|Режим ожидания
|-
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|16320 x 12240
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 10x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
|4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Сенсор: 1/2.88", Omnivision OV50D40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/3.06"
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4000 x 3000
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2"
|1/3.24"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
139
Качество видео
137
Итоговая оценка камеры
140
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.4
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.96 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S23 Ultra. У него лучшие камера, игры и звук.
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