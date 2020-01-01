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Xiaomi Black Shark 2 Pro против Huawei P40 Pro

Ксиаоми Блэк Шарк 2 Про
Xiaomi Black Shark 2 Pro
VS
Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2019 года Xiaomi Black Shark 2 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 2 Pro
  • Стерео динамики
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (902 и 787 баллов)
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.9% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (495 против 437 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Black Shark 2 Pro и Huawei P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.39 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 91.6%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Black Shark 2 Pro
437 нит
P40 Pro +13%
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.6 мм 158.2 мм
Ширина 75 мм 72.6 мм
Толщина 8.8 мм 9 мм
Вес 205 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Оранжевый, Фиолетовый, Черный, Белый Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Black Shark 2 Pro
81.7%
P40 Pro +12%
91.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Блэк Шарк 2 Про и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 675 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Black Shark 2 Pro +15%
902
P40 Pro
787
Geekbench 5 (многоядерный)
Black Shark 2 Pro
3072
P40 Pro +5%
3213
AnTuTu Benchmark 8
Black Shark 2 Pro
464633
P40 Pro +5%
487053

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI Joy UI 11 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Black Shark 2 Pro
н/д
P40 Pro
15:14 ч.
Время просмотра видео
Black Shark 2 Pro
н/д
P40 Pro
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Black Shark 2 Pro
н/д
P40 Pro
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 2 Pro vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8200 x 6100
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 12 MP) 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 20 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 18 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Адаптер з Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.

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