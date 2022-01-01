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Xiaomi Black Shark 2 против Apple iPhone SE (2020)

Ксиаоми Блэк Шарк 2
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Xiaomi Black Shark 2
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Xiaomi Black Shark 2 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 2
  • Комплектуется на 2179 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1821 мАч
  • На 1.69" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 16.54% выше полезная площадь экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 24% выше плотность пикселей (403 vs 326 PPI)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (666 против 614 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Black Shark 2
vs
iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.94% 65.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.5% 99.9%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 4 мс 29 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2457:1
Максимальная яркость
Black Shark 2
614 нит
iPhone SE (2020) +8%
666 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 138.4 мм
Ширина 75 мм 67.3 мм
Толщина 8.7 мм 7.3 мм
Вес 205 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Black Shark 2 +25%
81.94%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Блэк Шарк 2 и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 585 МГц -
FLOPS ~899 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Black Shark 2
473885
iPhone SE (2020) +17%
554485
CPU 146059 127846
GPU 161862 230516
Memory 63805 88584
UX 103023 111340
Total score 473885 554485
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% 68%
Graphics test 12 FPS 41 FPS
Graphics score 2098 6971
PCMark 3.0 score 8640 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI JoyUI 11 15.4
Размер системы из коробки - 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (65% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:13 ч. 09:36 ч.
Просмотр видео 11:57 ч. 07:32 ч.
Игры 04:25 ч. 03:09 ч.
Режим ожидания 65 ч. 86 ч.
Общая автономность
Black Shark 2 +2%
24:25 ч.
iPhone SE (2020)
23:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 2 vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (48 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Black Shark 2
79.4 дБ
iPhone SE (2020) +9%
86.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.92 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.85 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.

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