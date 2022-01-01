Xiaomi Black Shark 2 против Apple iPhone SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Xiaomi Black Shark 2 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 2
- Комплектуется на 2179 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1821 мАч
- На 1.69" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 16.54% выше полезная площадь экрана
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 24% выше плотность пикселей (403 vs 326 PPI)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 8% выше максимальная яркость экрана (666 против 614 нит)
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.94%
|65.4%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.5%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|4 мс
|29 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|2457:1
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|138.4 мм
|Ширина
|75 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8.7 мм
|7.3 мм
|Вес
|205 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|~736 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
738
iPhone SE (2020) +80%
1328
Geekbench 5 (многоядерный)
2685
iPhone SE (2020) +28%
3432
|CPU
|146059
|127846
|GPU
|161862
|230516
|Memory
|63805
|88584
|UX
|103023
|111340
|Total score
|473885
|554485
|Stability
|97%
|68%
|Graphics test
|12 FPS
|41 FPS
|Graphics score
|2098
|6971
|PCMark 3.0 score
|8640
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|JoyUI 11
|15.4
|Размер системы из коробки
|-
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (65% за 30 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|2:32 ч.
|Веб-серфинг
|09:13 ч.
|09:36 ч.
|Просмотр видео
|11:57 ч.
|07:32 ч.
|Игры
|04:25 ч.
|03:09 ч.
|Режим ожидания
|65 ч.
|86 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
iPhone SE (2020) +23%
103
Качество видео
iPhone SE (2020) +15%
98
Итоговая оценка камеры
iPhone SE (2020) +20%
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.92 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.85 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.
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