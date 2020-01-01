Xiaomi Black Shark 2 против Apple iPhone XS Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Xiaomi Black Shark 2 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 2
- Комплектуется на 826 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3174 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 18% лучшая автономность (93 vs 79 часов)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 8% выше максимальная яркость экрана (664 против 617 нит)
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 13% выше плотность пикселей (456 vs 403 PPI)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Black Shark 2 и Apple iPhone XS Max
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.4:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|456 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.94%
|85.41%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|157.5 мм
|Ширина
|75 мм
|77.4 мм
|Толщина
|8.7 мм
|7.7 мм
|Вес
|205 граммов
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A12 Bionic
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2490 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|-
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
755
iPhone XS Max +1%
759
Geekbench 5 (многоядерный)
Black Shark 2 +32%
2710
2055
AnTuTu Benchmark 8
433392
iPhone XS Max +5%
456928
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|JoyUI 11
|-
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3174 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|03:29 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (65% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Black Shark 2 +11%
12:31 ч.
11:06 ч.
Время просмотра видео
Black Shark 2 +23%
16:55 ч.
13:43 ч.
Время разговора (3G)
Black Shark 2 +39%
22:41 ч.
16:08 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 12 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
iPhone XS Max +31%
110
Качества видео
iPhone XS Max +13%
96
Итоговая оценка камеры
iPhone XS Max +25%
105
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
68.7 дБ
iPhone XS Max +2%
70 дБ
Музыка
74.2 дБ
74 дБ
Звонок
83.2 дБ
iPhone XS Max +1%
84 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.92 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.85 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone XS Max, а если батарея – то Xiaomi Black Shark 2.
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