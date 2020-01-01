Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Xiaomi Black Shark 2 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.67-дюймового OnePlus 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.