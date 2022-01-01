Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Xiaomi Black Shark 2 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M62 (F62), который имеет процессор Exynos 9825 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.