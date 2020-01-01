Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 марта 2020 года Xiaomi Black Shark 3 Pro с экраном 7.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 7.2-дюймового Huawei Mate 20 X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.