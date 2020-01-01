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Xiaomi Black Shark 3 Pro против Samsung Galaxy Note 10 Plus

Ксиаоми Блэк Шарк 3 Про
Xiaomi Black Shark 3 Pro
VS
Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
Samsung Galaxy Note 10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 марта 2020 года Xiaomi Black Shark 3 Pro с экраном 7.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 3 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (917 и 725 баллов)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (794 против 500 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Тонкие рамки – на 8.79% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Black Shark 3 Pro и Samsung Galaxy Note 10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 7.1 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 484 точек на дюйм 495 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 92.39%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Black Shark 3 Pro
500 нит
Galaxy Note 10 Plus +59%
794 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 177.8 мм 162.3 мм
Ширина 83.3 мм 77.2 мм
Толщина 10.1 мм 7.9 мм
Вес 253 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый Аура, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Блэк Шарк 3 Про и Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 9 Octa 9825
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G72 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 587 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI JoyUI 11 One UI 2.5
Размер системы из коробки 37 ГБ 31.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:38 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 38 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 3 Pro vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP) 4 (12 МП + 12 MP + 16 MP + 0 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.25
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184 3648 x 2736
Апертура f/2.2 f/1.6
Фокусное расстояние 20 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Фирменные наклейки		 - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy Note 10 Plus, а если производительность – то Xiaomi Black Shark 3 Pro.

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