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Xiaomi Black Shark 3 Pro против Samsung Galaxy S21 Ultra

Ксиаоми Блэк Шарк 3 Про
Xiaomi Black Shark 3 Pro
VS
Самсунг Галакси С21 Ультра
Samsung Galaxy S21 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 марта 2020 года Xiaomi Black Shark 3 Pro с экраном 7.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S21 Ultra, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 3 Pro
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 75% выше максимальная яркость экрана (1020 против 583 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Black Shark 3 Pro
vs
Galaxy S21 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 7.1 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 484 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 362 Гц -
Время отклика 19 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Black Shark 3 Pro
583 нит
Galaxy S21 Ultra +75%
1020 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 177.8 мм 165.1 мм
Ширина 83.3 мм 75.6 мм
Толщина 10.1 мм 8.9 мм
Вес 253 грамма 227 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый Черный Фантом, Серебряный Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Блэк Шарк 3 Про и Самсунг Галакси С21 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G78 MP14
Частота GPU 587 МГц -
FLOPS ~1228 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Black Shark 3 Pro
569436
Galaxy S21 Ultra +15%
656945

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI JoyUI 11 One UI 3.1
Размер системы из коробки 37 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 38 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:38 ч. 1:11 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 3 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 10x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3.24", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.25
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184 -
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 20 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы - 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Фирменные наклейки		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Ultra более удачной покупкой.

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