Главная > Сравнение смартфонов > Black Shark 3 vs Pixel 6 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Black Shark 3 против Google Pixel 6 Pro

Ксиаоми Блэк Шарк 3
VS
Гугл Пиксель 6 Про
Xiaomi Black Shark 3
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 марта 2020 года Xiaomi Black Shark 3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 3
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 30% выше плотность пикселей (512 vs 395 PPI)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (859 против 615 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Black Shark 3
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 88.8%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 227 Гц -
Время отклика 8.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Black Shark 3
615 нит
Pixel 6 Pro +40%
859 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.7 мм 163.9 мм
Ширина 77.3 мм 75.9 мм
Толщина 10.4 мм 8.9 мм
Вес 222 грамма 210 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Black Shark 3
83.6%
Pixel 6 Pro +6%
88.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Блэк Шарк 3 и Гугл Пиксель 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Google Tensor
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G78 MP20
Частота GPU 587 МГц 848 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Black Shark 3
904
Pixel 6 Pro +15%
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Black Shark 3 +13%
3179
Pixel 6 Pro
2803
AnTuTu Benchmark 9
Black Shark 3
646490
Pixel 6 Pro +5%
675965
CPU 186088 167563
GPU 241952 278665
Memory 95317 91371
UX 129653 138716
Total score 646490 675965
3DMark Wild Life Performance
Black Shark 3
3812
Pixel 6 Pro +62%
6186
Stability 99% 54%
Graphics test 22 FPS 37 FPS
Graphics score 3812 6186
PCMark 3.0 score 10512 11301
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 12
Оболочка UI Joy UI 12 Stock Android
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4720 мАч 5003 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 42 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:59 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Black Shark 3
н/д
Pixel 6 Pro
12:32 ч.
Время просмотра видео
Black Shark 3
н/д
Pixel 6 Pro
15:35 ч.
Время разговора (3G)
Black Shark 3
н/д
Pixel 6 Pro
26:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 3 vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 4x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.3
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184 3840 x 2880
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Black Shark 3
80.8 дБ
Pixel 6 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Black Shark 3 против Apple iPhone XR
2. Xiaomi Black Shark 3 против Xiaomi Mi 10
3. Xiaomi Black Shark 3 против Xiaomi Poco F2 Pro
4. Xiaomi Black Shark 3 против Xiaomi Black Shark 3S
5. Xiaomi Black Shark 3 против Xiaomi Black Shark 2 Pro
6. Google Pixel 6 Pro против Samsung Galaxy S21 Ultra
7. Google Pixel 6 Pro против Samsung Galaxy Note 20 Ultra
8. Google Pixel 6 Pro против OnePlus 9 Pro
9. Google Pixel 6 Pro против Apple iPhone 13 Pro Max
10. Google Pixel 6 Pro против Google Pixel 5

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры