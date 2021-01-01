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Xiaomi Black Shark 3 против Samsung Galaxy Note 10

Ксиаоми Блэк Шарк 3
Xiaomi Black Shark 3
VS
Самсунг Галакси Ноут 10
Samsung Galaxy Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 марта 2020 года Xiaomi Black Shark 3 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 3
  • Комплектуется на 1220 мАч более емким аккумулятором – 4720 против 3500 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 909 и 707 баллов
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 12 Вт
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (780 против 607 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 7.8% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Black Shark 3
vs
Galaxy Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 91.4%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 97.1%
ШИМ (PWM) 227 Гц 236 Гц
Время отклика 8.5 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Black Shark 3
607 нит
Galaxy Note 10 +29%
780 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 168.7 мм 151 мм
Ширина 77.3 мм 71.8 мм
Толщина 10.4 мм 7.9 мм
Вес 222 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Белый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Black Shark 3
83.6%
Galaxy Note 10 +9%
91.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Блэк Шарк 3 и Самсунг Галакси Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 9 Octa 9825
Макс. частота 2840 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G76 MP12
Частота GPU 587 МГц 770 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Black Shark 3 +24%
3143
Galaxy Note 10
2542
AnTuTu Benchmark 8
Black Shark 3 +54%
664065
Galaxy Note 10
430976

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Joy UI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки 20 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4720 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 42 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Black Shark 3
н/д
Galaxy Note 10
11:49 ч.
Время просмотра видео
Black Shark 3
н/д
Galaxy Note 10
18:05 ч.
Время разговора (3G)
Black Shark 3
н/д
Galaxy Note 10
25:06 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 3 vs Samsung Galaxy Note 10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.3
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184 3648 x 2736
Апертура f/2.2 f/1.6
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Black Shark 3
80.6 дБ
Galaxy Note 10
80.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Black Shark 3, а если камера, корпус и звук – то Samsung Galaxy Note 10.

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