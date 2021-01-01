Главная > Сравнение смартфонов > Black Shark 3S vs P40 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Black Shark 3S против Huawei P40 Pro

Ксиаоми Блэк Шарк 3S
Xiaomi Black Shark 3S
VS
Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2020 года Xiaomi Black Shark 3S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 3S
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Комплектуется на 529 мАч более емким аккумулятором – 4729 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 908 и 772 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • Тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 12% выше плотность пикселей (441 vs 395 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Black Shark 3S
vs
P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 365 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Black Shark 3S
495 нит
P40 Pro
495 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 168.7 мм 158.2 мм
Ширина 77.3 мм 72.6 мм
Толщина 10.4 мм 9 мм
Вес 222 грамма 209 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Black Shark 3S
83.6%
P40 Pro +10%
91.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Блэк Шарк 3S и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2840 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G76 MP16
Частота GPU 587 МГц 600 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Black Shark 3S +18%
908
P40 Pro
772
Geekbench 5 (многоядерный)
Black Shark 3S
315
P40 Pro +889%
3116
AnTuTu Benchmark 8
Black Shark 3S +37%
665012
P40 Pro
483772

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI Joy UI 12 EMUI 11
Размер системы из коробки - 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4729 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 38 минут) Да (70% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:38 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Black Shark 3S
н/д
P40 Pro
15:14 ч.
Время просмотра видео
Black Shark 3S
н/д
P40 Pro
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Black Shark 3S
н/д
P40 Pro
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 3S vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8200 x 6100
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) 4 (50 МП + 12 МП + 40 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.3
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 7744 x 5184 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 20 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 22 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Black Shark 3S
н/д
P40 Pro
88.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei P40 Pro, а если звук – то Xiaomi Black Shark 3S.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Black Shark 3S против iPhone 11 Pro Max
2. Black Shark 3S против 8 Pro
3. Black Shark 3S против OnePlus 8
4. Black Shark 3S против Mi 10T Pro
5. Black Shark 3S против Black Shark 3 Pro
6. P40 Pro против iPhone 11
7. P40 Pro против P30 Pro
8. P40 Pro против iPhone 11 Pro Max
9. P40 Pro против Galaxy S20
10. P40 Pro против Huawei P40

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях