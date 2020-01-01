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Xiaomi Black Shark 3S против Shark 3

Ксиаоми Блэк Шарк 3S
Xiaomi Black Shark 3S
VS
Ксиаоми Блэк Шарк 3
Xiaomi Black Shark 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2020 года Xiaomi Black Shark 3S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.67-дюймового Xiaomi Black Shark 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 3S
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Black Shark 3S и Xiaomi Black Shark 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 83.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Black Shark 3S
500 нит
Black Shark 3
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 168.7 мм 168.7 мм
Ширина 77.3 мм 77.3 мм
Толщина 10.4 мм 10.4 мм
Вес 222 грамма 222 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Блэк Шарк 3S и Ксиаоми Блэк Шарк 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 587 МГц 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Black Shark 3S
668915
Black Shark 3 +1%
677995

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI Joy UI 12 Joy UI 12
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4729 мАч 4720 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:38 ч. 0:42 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 38 минут) Да (100% за 42 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 3S vs Xiaomi Black Shark 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP) 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.3
- 13 МП
- Апертура: f/2.3
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 7744 x 5184 7744 x 5184
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 20 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Black Shark 3S.

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