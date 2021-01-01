Xiaomi Black Shark 4 против Google Pixel 6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Black Shark 4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 4
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- На 12% лучшая автономность (96 vs 86 часов)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
- Стабилизация изображения
- На 22% выше максимальная яркость экрана (843 против 689 нит)
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
83
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|83.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|162 Гц
|397 Гц
|Время отклика
|8.5 мс
|5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|158.6 мм
|Ширина
|76.4 мм
|74.8 мм
|Толщина
|9.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|210 граммов
|207 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Черный, Голубой, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Google Tensor
|Макс. частота
|3200 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|675 МГц
|848 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1026
1023
Geekbench 5 (многоядерный)
Black Shark 4 +19%
3442
2894
AnTuTu Benchmark 9
Black Shark 4 +4%
699490
671658
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#49 и #66)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|Joy UI 12.5
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|17.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4614 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (21 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 19 минут)
|Да (41% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:19 ч.
|1:53 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Black Shark 4 +10%
13:59 ч.
12:37 ч.
Время просмотра видео
15:59 ч.
Pixel 6 +30%
20:25 ч.
Время разговора (3G)
Black Shark 4 +5%
22:16 ч.
21:14 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Xiaomi Black Shark 4, а если автономность и корпус – то Google Pixel 6.
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