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Xiaomi Black Shark 4 против Google Pixel 6

Ксиаоми Black Shark 4
VS
Гугл Пиксель 6
Xiaomi Black Shark 4
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Black Shark 4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 4
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 12% лучшая автономность (96 vs 86 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (843 против 689 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Black Shark 4
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
ШИМ (PWM) 162 Гц 397 Гц
Время отклика 8.5 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Black Shark 4
689 нит
Pixel 6 +22%
843 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 158.6 мм
Ширина 76.4 мм 74.8 мм
Толщина 9.9 мм 8.9 мм
Вес 210 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Black Shark 4 +3%
85.8%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Black Shark 4 и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Google Tensor
Макс. частота 3200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G78 MP20
Частота GPU 675 МГц 848 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Black Shark 4 +19%
3442
Pixel 6
2894
AnTuTu Benchmark 9
Black Shark 4 +4%
699490
Pixel 6
671658
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Joy UI 12.5 Stock Android
Размер системы из коробки 18 ГБ 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 19 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 1:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Black Shark 4 +10%
13:59 ч.
Pixel 6
12:37 ч.
Время просмотра видео
Black Shark 4
15:59 ч.
Pixel 6 +30%
20:25 ч.
Время разговора (3G)
Black Shark 4 +5%
22:16 ч.
Pixel 6
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 4 vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Black Shark 4
82 дБ
Pixel 6 +5%
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Xiaomi Black Shark 4, а если автономность и корпус – то Google Pixel 6.

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