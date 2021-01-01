Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Black Shark 4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.