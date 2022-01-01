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Xiaomi Black Shark 4 против Oppo Realme 9 Pro

Ксиаоми Black Shark 4
VS
Оппо Реалми 9 Про
Xiaomi Black Shark 4
Oppo Realme 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Black Shark 4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 4
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (688 против 564 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • На 40% лучшая автономность (134 vs 96 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Black Shark 4
vs
Realme 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 97.6%
ШИМ (PWM) 162 Гц -
Время отклика 8.5 мс 30 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1230:1
Максимальная яркость
Black Shark 4 +22%
688 нит
Realme 9 Pro
564 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 164.3 мм
Ширина 76.4 мм 75.6 мм
Толщина 9.9 мм 8.5 мм
Вес 210 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Black Shark 4 +2%
85.8%
Realme 9 Pro
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Black Shark 4 и Оппо Реалми 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 3200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 619
Частота GPU 675 МГц -
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Black Shark 4 +50%
1031
Realme 9 Pro
688
Geekbench 5 (многоядерный)
Black Shark 4 +72%
3443
Realme 9 Pro
2004
AnTuTu Benchmark 9
Black Shark 4 +82%
723226
Realme 9 Pro
397481
CPU 199047 -
GPU 244031 -
Memory 124485 -
UX 157938 -
Total score 723226 397481
3DMark Wild Life Performance
Black Shark 4 +255%
4295
Realme 9 Pro
1211
Stability 99% 99%
Graphics test 25 FPS 7 FPS
Graphics score 4295 1211
PCMark 3.0 score 15537 9593
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Joy UI 12.5 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 18 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 19 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Black Shark 4
13:59 ч.
Realme 9 Pro +44%
19:52 ч.
Время просмотра видео
Black Shark 4
15:59 ч.
Realme 9 Pro +36%
21:20 ч.
Время разговора (3G)
Black Shark 4
22:16 ч.
Realme 9 Pro +63%
36:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 4 vs Oppo Realme 9 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Black Shark 4
82 дБ
Realme 9 Pro +2%
84 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Black Shark 4 более удачной покупкой.

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