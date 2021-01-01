Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Black Shark 4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 7.1-дюймового Xiaomi Black Shark 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.