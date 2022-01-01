Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2022 года Xiaomi Black Shark 5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.