Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2022 года Xiaomi Black Shark 5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6D, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 Plus и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.