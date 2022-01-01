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Xiaomi Black Shark 5 Pro против Oppo Realme GT2 Pro

Ксиаоми Black Shark 5 Про
VS
Оппо Realme GT2 Про
Xiaomi Black Shark 5 Pro
Oppo Realme GT2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2022 года Xiaomi Black Shark 5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 5 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
  • На 46% лучшая автономность (35:40 vs 24:30 часов)
  • На 34% выше плотность пикселей (526 vs 394 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4650 мАч
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (775 против 677 нит)
  • Весит на 31 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Black Shark 5 Pro
vs
Realme GT2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 526 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 88.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.7%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 10 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Black Shark 5 Pro
677 нит
Realme GT2 Pro +14%
775 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.83 мм 163.2 мм
Ширина 76.35 мм 74.7 мм
Толщина 9.9 мм 8.2 мм
Вес 220 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Black Shark 5 Про и Оппо Realme GT2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Black Shark 5 Pro +5%
1086530
Realme GT2 Pro
1031219
CPU 241049 249768
GPU 446381 448381
Memory 231742 172528
UX 174369 166045
Total score 1086530 1031219
Stability - 64%
Graphics test 59 FPS 57 FPS
PCMark 3.0 score 13549 13334
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Joy UI 13 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4650 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:18 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:54 ч. 12:26 ч.
Просмотр видео 10:43 ч. 16:07 ч.
Игры 05:09 ч. 05:50 ч.
Режим ожидания 74 ч. 115 ч.
Общая автономность
Black Shark 5 Pro
24:30 ч.
Realme GT2 Pro +46%
35:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 5 Pro vs Oppo Realme GT2 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 150°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme GT2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5312 x 2988 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и автономность - выбирайте Oppo Realme GT2 Pro, а если программное обеспечение и корпус – то Xiaomi Black Shark 5 Pro.

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