Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2022 года Xiaomi Black Shark 5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.