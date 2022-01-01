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Xiaomi Black Shark 5 против Shark 4 Pro

Ксиаоми Black Shark 5
VS
Ксиаоми Black Shark 4 Про
Xiaomi Black Shark 5
Xiaomi Black Shark 4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2022 года Xiaomi Black Shark 5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.67-дюймового Xiaomi Black Shark 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 5
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 4 Pro
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1134 и 1049 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Black Shark 5
vs
Black Shark 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Black Shark 5
1312 нит
Black Shark 4 Pro
1312 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 163.8 мм
Ширина 76.3 мм 76.4 мм
Толщина 10 мм 9.9 мм
Вес 218 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Синий, Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Black Shark 5 и Ксиаоми Black Shark 4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 675 МГц 840 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 207166
GPU - 319457
Memory - 185020
UX - 156764
Total score - 875613
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5775
PCMark 3.0 score - 15647
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Joy UI 13 Joy UI 12.5

Батарея

Характеристики
Объем 4650 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (100% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 0:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Black Shark 5 vs Xiaomi Black Shark 4 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Black Shark 4 Pro, а если корпус – то Xiaomi Black Shark 5.

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