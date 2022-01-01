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Xiaomi Civi 2 против Huawei Honor 70

Ксиаоми Civi 2
VS
Хуавей Хонор 70
Xiaomi Civi 2
Huawei Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 сентября 2022 года Xiaomi Civi 2 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Civi 2
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Gen 1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 70
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 921 и 708 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Civi 2
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 61 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Civi 2
н/д
Honor 70
753 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 161.4 мм
Ширина 72.7 мм 73.3 мм
Толщина 7.23 мм 7.91 мм
Вес 171.8 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Фиолетовый Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Civi 2
89.5%
Honor 70 +1%
90.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Civi 2 и Хуавей Хонор 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 662 Adreno 642L
Частота GPU - 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Civi 2
708
Honor 70 +30%
921
Geekbench 5 (многоядерный)
Civi 2 +4%
2890
Honor 70
2789
AnTuTu Benchmark 9
Civi 2 +3%
559498
Honor 70
541429
CPU 177123 162664
GPU 162367 166021
Memory 101455 87124
UX 120496 129564
Total score 559498 541429
3DMark Wild Life Performance
Civi 2
н/д
Honor 70
2633
PCMark 3.0 score - 11384
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Magic UI 6.1
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (32% за 10 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:02 ч.
Просмотр видео - 14:45 ч.
Игры - 04:54 ч.
Режим ожидания - 100 ч.
Общая автономность
Civi 2
н/д
Honor 70
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Civi 2 vs Huawei Honor 70
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 8768 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 122°
Количество объективов 3 (50 МП + 20 МП + 2 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Civi 2
н/д
Honor 70
115
Качество видео
Civi 2
н/д
Honor 70
129
Итоговая оценка камеры
Civi 2
н/д
Honor 70
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Civi 2
н/д
Honor 70
80.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба телефона имеют схожие параметры и результаты тестов, но наш субъективный выбор падает на Xiaomi Civi 2.

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