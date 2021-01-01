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Huawei Honor 9X Premium против Honor 50 Lite

Хуавей Хонор 9Х Премиум
VS
Хуавей Хонор 50 Лайт
Huawei Honor 9X Premium
Huawei Honor 50 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X Premium с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9X Premium
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 329 и 301 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 50 Lite
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 66 Ватт
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 9X Premium
vs
Honor 50 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 89.5%
Особенности - - DCI-P3
Максимальная яркость
Honor 9X Premium +7%
462 нит
Honor 50 Lite
430 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 161.8 мм
Ширина 77.3 мм 74.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.5 мм
Вес 196 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Синий, Черный Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9Х Премиум и Хуавей Хонор 50 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Adreno 610
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Honor 9X Premium
187183
Honor 50 Lite +11%
208522
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 11
Оболочка UI EMUI 9.1 Magic UI 4.2

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9X Premium vs Huawei Honor 50 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 Lite более удачной покупкой.

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