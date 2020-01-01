Huawei Honor 9X Premium против Honor 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X Premium с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 9X Premium
- На 1.49" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
- На 29% лучшая автономность (99 vs 77 часов)
- Тонкие рамки – на 14.06% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более энергоэффективный CPU
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
Причины выбрать Huawei Honor 9
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 13% выше максимальная яркость экрана (522 против 464 нит)
- Весит на 41 грамм меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.4 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
60
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9X Premium и Huawei Honor 9
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.59 дюймов
|5.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|428 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|70.24%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.5 мм
|147.3 мм
|Ширина
|77.3 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.4 мм
|Вес
|196 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|HiSilicon Kirin 960
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G71 MP8
|GPU-ядер
|4
|8
|Частота GPU
|650 МГц
|1037 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Geekbench 5 (многоядерный)
1340
AnTuTu Benchmark 8
168028
Honor 9 +21%
203033
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#271 и #204)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9X Premium +10%
12:38 ч.
11:28 ч.
Время просмотра видео
Honor 9X Premium +28%
12:02 ч.
9:37 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9X Premium +34%
28:21 ч.
21:03 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|12
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66.6 дБ
Honor 9 +2%
68 дБ
Музыка
Honor 9X Premium +2%
72.3 дБ
71 дБ
Звонок
Honor 9X Premium +2%
81.8 дБ
80 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.26 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9X Premium более удачной покупкой.
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