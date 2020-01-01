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Huawei Honor 9X Premium против 9X Pro

Хуавей Хонор 9Х Премиум
Huawei Honor 9X Premium
VS
Хуавей Хонор 9Х Про
Huawei Honor 9X Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X Premium с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (517 против 464 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 79% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (601 и 335 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9X Premium и Huawei Honor 9X Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9X Premium
464 нит
Honor 9X Pro +11%
517 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.5 мм 163.1 мм
Ширина 77.3 мм 77.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 196 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9Х Премиум и Хуавей Хонор 9Х Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G52 MP6
GPU-ядер 4 6
Частота GPU 650 МГц 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9X Premium
168028
Honor 9X Pro +87%
313972

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 10
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9X Premium
12:38 ч.
Honor 9X Pro +15%
14:23 ч.
Время просмотра видео
Honor 9X Premium
12:02 ч.
Honor 9X Pro +12%
13:48 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9X Premium
28:21 ч.
Honor 9X Pro +17%
33:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9X Premium vs Huawei Honor 9X Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 9X Premium
66.6 дБ
Honor 9X Pro
н/д
Музыка
Honor 9X Premium
72.3 дБ
Honor 9X Pro
н/д
Звонок
Honor 9X Premium
81.8 дБ
Honor 9X Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9X Pro более удачной покупкой.

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