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Huawei Honor 9X Premium против Oppo A9 (2020)

Хуавей Хонор 9Х Премиум
Huawei Honor 9X Premium
VS
Оппо А9 (2020)
Oppo A9 (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X Premium с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.5-дюймового Oppo A9 (2020), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9X Premium
  • На 45% выше плотность пикселей (391 vs 270 PPI)
Причины выбрать Oppo A9 (2020)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9X Premium и Oppo A9 (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 82.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9X Premium
464 нит
A9 (2020) +4%
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.5 мм 163.6 мм
Ширина 77.3 мм 75.6 мм
Толщина 8.8 мм 9.1 мм
Вес 196 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9X Premium +2%
84.3%
A9 (2020)
82.5%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9Х Премиум и Оппо А9 (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Adreno 610
GPU-ядер 4 -
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9X Premium
1340
A9 (2020) +7%
1439
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9X Premium
168028
A9 (2020) +3%
173226

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 9.1 ColorOS 7

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9X Premium
12:38 ч.
A9 (2020)
н/д
Время просмотра видео
Honor 9X Premium
12:02 ч.
A9 (2020)
н/д
Время разговора (3G)
Honor 9X Premium
28:21 ч.
A9 (2020)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9X Premium vs Oppo A9 (2020)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5024 x 3221
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Honor 9X Premium
66.6 дБ
A9 (2020)
н/д
Музыка
Honor 9X Premium
72.3 дБ
A9 (2020)
н/д
Звонок
Honor 9X Premium
81.8 дБ
A9 (2020)
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, батарея, камера, коммуникации и звук - выбирайте Oppo A9 (2020), а если дисплей и корпус – то Huawei Honor 9X Premium.

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