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Huawei Honor 9X Premium против Oppo Realme 8 5G

Хуавей Хонор 9Х Премиум
VS
Оппо Реалми 8 5G
Huawei Honor 9X Premium
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X Premium с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9X Premium
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 19% лучшая автономность (118 vs 99 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (587 против 467 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 9X Premium
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.9%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Время отклика - 26.5 мс
Контрастность - 823:1
Максимальная яркость
Honor 9X Premium
467 нит
Realme 8 5G +26%
587 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 162.5 мм
Ширина 77.3 мм 74.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.5 мм
Вес 196 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9Х Премиум и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Mali-G57 MC2
Частота GPU 650 МГц 955 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9X Premium
1362
Realme 8 5G +32%
1797
AnTuTu Benchmark 9
Honor 9X Premium
189215
Realme 8 5G +91%
362291
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 11
Оболочка UI EMUI 9.1 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9X Premium
12:38 ч.
Realme 8 5G +38%
17:14 ч.
Время просмотра видео
Honor 9X Premium
12:02 ч.
Realme 8 5G +1%
12:20 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9X Premium
28:21 ч.
Realme 8 5G +5%
29:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9X Premium vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 9X Premium
81.8 дБ
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8 5G более удачной покупкой.

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