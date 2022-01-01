Huawei Honor 9X Premium против Oppo Realme GT Neo 2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X Premium с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.62-дюймового Oppo Realme GT Neo 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 9X Premium
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
- Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- На 12% лучшая автономность (111 vs 99 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 41% выше максимальная яркость экрана (659 против 468 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 65 Ватт
- Более новая ОС: Android 12 против 9
- Возможность записи 4K-видео
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 870
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.59 дюймов
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|85.7%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|531 Гц
|Время отклика
|-
|6 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.5 мм
|162.9 мм
|Ширина
|77.3 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.6 мм
|Вес
|196 граммов
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|2200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Adreno 650
|Частота GPU
|650 МГц
|675 МГц
|FLOPS
|~225 Гфлопс
|~1372 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
333
Realme GT Neo 2 +208%
1026
Geekbench 5 (многоядерный)
1353
Realme GT Neo 2 +136%
3194
|CPU
|-
|199021
|GPU
|-
|240269
|Memory
|-
|120236
|UX
|-
|158781
|Total score
|189380
|718663
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|25 FPS
|Graphics score
|-
|4227
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|Realme UI 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|0:32 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:38 ч.
Realme GT Neo 2 +16%
14:34 ч.
Время просмотра видео
12:02 ч.
Realme GT Neo 2 +84%
22:17 ч.
Время разговора (3G)
28:21 ч.
Realme GT Neo 2 +14%
32:28 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Oppo Realme GT Neo 2 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
107
Качество видео
Итоговая оценка камеры
106
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|12
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo 2 более удачной покупкой.
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