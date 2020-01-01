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Huawei Honor 9X Premium против Oppo Realme X2

Хуавей Хонор 9Х Премиум
Huawei Honor 9X Premium
VS
Оппо Реалми X2
Oppo Realme X2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X Premium с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.4-дюймового Oppo Realme X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X2
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9X Premium и Oppo Realme X2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.59 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 84.3%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9X Premium +6%
464 нит
Realme X2
436 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.5 мм 158.7 мм
Ширина 77.3 мм 75.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 196 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9Х Премиум и Оппо Реалми X2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Adreno 618
GPU-ядер 4 2
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1766 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9X Premium
1340
Realme X2 +31%
1750
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9X Premium
168028
Realme X2 +54%
258957

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 9.1 Realme UI
Размер системы из коробки - 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9X Premium
12:38 ч.
Realme X2 +14%
14:08 ч.
Время просмотра видео
Honor 9X Premium
12:02 ч.
Realme X2 +77%
21:23 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9X Premium
28:21 ч.
Realme X2 +7%
30:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9X Premium vs Oppo Realme X2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6784 x 4711
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 13

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Honor 9X Premium
66.6 дБ
Realme X2 +4%
69.3 дБ
Музыка
Honor 9X Premium
72.3 дБ
Realme X2 +2%
73.7 дБ
Звонок
Honor 9X Premium +1%
81.8 дБ
Realme X2
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X2 более удачной покупкой.

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