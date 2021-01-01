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Huawei Honor 9X Premium против Samsung Galaxy A42

Хуавей Хонор 9Х Премиум
VS
Самсунг Галакси А42 5G
Huawei Honor 9X Premium
Samsung Galaxy A42

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X Premium с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A42, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750 5G и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9X Premium
  • На 47% выше плотность пикселей (391 vs 266 PPI)
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Показывает на 94% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 45% лучшая автономность (144 vs 99 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750 5G
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (563 против 457 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 9X Premium
vs
Galaxy A42

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.59 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 84.3%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.7%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 9.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Honor 9X Premium
457 нит
Galaxy A42 +23%
563 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 164.4 мм
Ширина 77.3 мм 75.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 196 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Белый, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9Х Премиум и Самсунг Галакси А42 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F Qualcomm Snapdragon 750 5G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G51 Adreno 619
Частота GPU 650 МГц 825 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9X Premium
1319
Galaxy A42 +45%
1906
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9X Premium
165104
Galaxy A42 +94%
320201
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI EMUI 9.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9X Premium
12:38 ч.
Galaxy A42 +54%
19:12 ч.
Время просмотра видео
Honor 9X Premium
12:02 ч.
Galaxy A42 +101%
24:11 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9X Premium
28:21 ч.
Galaxy A42 +46%
41:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9X Premium vs Samsung Galaxy A42
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 9X Premium
81.8 дБ
Galaxy A42 +1%
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.15 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A42 более удачной покупкой.

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