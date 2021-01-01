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Xiaomi Mi 10 Lite против Apple iPhone 13 Pro

Ксиаоми Ми 10 Лайт
VS
Эпл Айфон 13 Про
Xiaomi Mi 10 Lite
Apple iPhone 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • Комплектуется на 1035 мАч более емким аккумулятором – 4160 против 3125 мАч
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 64% выше максимальная яркость экрана (981 против 598 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • На 15% выше плотность пикселей (460 vs 401 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Lite
vs
iPhone 13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.57 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 86%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% -
ШИМ (PWM) 241 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 10 Lite
598 нит
iPhone 13 Pro +64%
981 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 146.7 мм
Ширина 74.8 мм 71.5 мм
Толщина 7.9 мм 7.65 мм
Вес 192 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый, Белый Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Lite
85.1%
iPhone 13 Pro +1%
86%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Лайт и Эпл Айфон 13 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 620 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц -
FLOPS ~582 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Lite
314602
iPhone 13 Pro
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) iOS 15
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч 3125 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Lite
14:56 ч.
iPhone 13 Pro
н/д
Время просмотра видео
Mi 10 Lite
21:35 ч.
iPhone 13 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10 Lite
26:34 ч.
iPhone 13 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Lite vs Apple iPhone 13 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Lite
81.5 дБ
iPhone 13 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.793 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro более удачной покупкой.

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