Главная > Сравнение смартфонов > Mi 10 Lite vs iPhone SE (2022) – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 10 Lite против Apple iPhone SE (2022)

Ксиаоми Ми 10 Лайт
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Xiaomi Mi 10 Lite
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • Комплектуется на 2142 мАч более емким аккумулятором – 4160 против 2018 мАч
  • На 1.87" большая диагональ экрана
  • На 66% лучшая автономность (103 vs 62 часов)
  • Тонкие рамки – на 19.7% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 23% выше плотность пикселей (401 vs 326 PPI)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 94% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Смартфон на 2 года новее
  • Стерео динамики
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Lite
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 65.4%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% -
ШИМ (PWM) 241 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 10 Lite +1%
607 нит
iPhone SE (2022)
601 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 138.4 мм
Ширина 74.8 мм 67.3 мм
Толщина 7.9 мм 7.3 мм
Вес 192 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый, Белый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Lite +30%
85.1%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Лайт и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 620 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц 1200 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Lite
614
iPhone SE (2022) +179%
1713
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Lite
1946
iPhone SE (2022) +138%
4628
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10 Lite
373501
iPhone SE (2022) +94%
724557
CPU 110869 197658
GPU 100979 298378
Memory 70840 105062
UX 94463 128775
Total score 373501 724557
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 10 FPS -
Graphics score 1673 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:18 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Lite +16%
14:56 ч.
iPhone SE (2022)
12:50 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Lite +124%
21:35 ч.
iPhone SE (2022)
9:55 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Lite +112%
26:34 ч.
iPhone SE (2022)
12:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Lite vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3088 x 2320
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Lite
81.5 дБ
iPhone SE (2022)
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.793 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi Mi 9T
2. Xiaomi Mi 10 Lite vs Samsung Galaxy A51
3. Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi Mi Note 10 Lite
4. Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi Mi 9
5. Xiaomi Mi 10 Lite vs Samsung Galaxy A71
6. Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone XR
7. Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 11
8. Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone SE (2020)
9. Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 12 mini
10. Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 8

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры