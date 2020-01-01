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Xiaomi Mi 10 Lite против Huawei Honor 30

Ксиаоми Ми 10 Лайт
Xiaomi Mi 10 Lite
VS
Хуавей Хонор 30
Huawei Honor 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (610 против 500 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 30
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (957 и 618 баллов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Lite и Huawei Honor 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.57 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 86.6%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 Lite +22%
610 нит
Honor 30
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.7 мм 160.3 мм
Ширина 74.8 мм 74.2 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 192 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый, Белый Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Lite
85.1%
Honor 30 +2%
86.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Лайт и Хуавей Хонор 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G HiSilicon Kirin 985 5G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475) 2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2560 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G77
GPU-ядер - 8
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Lite
618
Honor 30 +55%
957
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Lite
1992
Honor 30 +32%
2627
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Lite
321634
Honor 30 +23%
394394

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Magic UI 3.1.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Lite
14:56 ч.
Honor 30
н/д
Время просмотра видео
Mi 10 Lite
21:35 ч.
Honor 30
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10 Lite
26:34 ч.
Honor 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Lite vs Huawei Honor 30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.793 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 более удачной покупкой.

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