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Xiaomi Mi 10 Lite против Huawei Honor X10 Max

Ксиаоми Ми 10 Лайт
Xiaomi Mi 10 Lite
VS
Хуавей Хонор X10 Макс
Huawei Honor X10 Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 7.09-дюймового Huawei Honor X10 Max, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800 5G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (610 против 500 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 13% выше плотность пикселей (401 vs 356 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.1 мм уже
  • Весит на 40 граммов меньше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (618 и 545 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor X10 Max
  • На 0.52" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 840 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4160 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Lite и Huawei Honor X10 Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 7.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 356 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 84.7%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 Lite +22%
610 нит
Honor X10 Max
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.7 мм 174.4 мм
Ширина 74.8 мм 84.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 192 грамма 232 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Серый, Белый Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Лайт и Хуавей Хонор X10 Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G MediaTek Dimensity 800 5G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475) 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G57 MC4
GPU-ядер - 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Lite +13%
618
Honor X10 Max
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Lite
1992
Honor X10 Max +10%
2201
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Lite
321634
Honor X10 Max
322466

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут) Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Lite
14:56 ч.
Honor X10 Max
н/д
Время просмотра видео
Mi 10 Lite
21:35 ч.
Honor X10 Max
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10 Lite
26:34 ч.
Honor X10 Max
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Lite vs Huawei Honor X10 Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.793 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и камера - выбирайте Xiaomi Mi 10 Lite, а если производительность, батарея и звук – то Huawei Honor X10 Max.

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