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Xiaomi Mi 10 Lite против Huawei P20 Lite

Ксиаоми Ми 10 Лайт
Xiaomi Mi 10 Lite
VS
Хуавей П20 Лайт
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • На 0.73" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1160 мАч более емким аккумулятором – 4160 против 3000 мАч
  • На 34% лучшая автономность (103 vs 77 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (610 против 482 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 47 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Lite и Huawei P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.9:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 80.72%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 Lite +27%
610 нит
P20 Lite
482 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.7 мм 148.6 мм
Ширина 74.8 мм 71.2 мм
Толщина 7.9 мм 7.4 мм
Вес 192 грамма 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый, Белый Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Lite +5%
85.1%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Лайт и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G HiSilicon Kirin 659
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-T830 MP2
GPU-ядер - 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Lite
618
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Lite
1992
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Lite
321634
P20 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.0
Размер системы из коробки 21 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут) Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Lite +31%
14:56 ч.
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Lite +126%
21:35 ч.
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Lite +59%
26:34 ч.
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Lite vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 10 Lite
н/д
P20 Lite
66 дБ
Музыка
Mi 10 Lite
н/д
P20 Lite
71 дБ
Звонок
Mi 10 Lite
н/д
P20 Lite
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.793 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 Lite более удачной покупкой.

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