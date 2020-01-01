Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.1-дюймового Huawei P40, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.