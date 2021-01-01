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Xiaomi Mi 10 Lite против OnePlus 7T Pro

Ксиаоми Ми 10 Лайт
Xiaomi Mi 10 Lite
VS
Ванплас 7Т Про
OnePlus 7T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.67-дюймового OnePlus 7T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 7T Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 29% выше плотность пикселей (516 vs 401 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 724 и 609 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Lite
vs
7T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 516 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 88.1%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% 99.8%
ШИМ (PWM) 241 Гц 294 Гц
Время отклика 9 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10 Lite +4%
610 нит
7T Pro
586 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 162.6 мм
Ширина 74.8 мм 75.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.8 мм
Вес 192 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый, Белый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Lite
85.1%
7T Pro +4%
88.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Лайт и Ванплас 7Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 2400 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 640
Частота GPU 750 МГц 700 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Lite
609
7T Pro +19%
724
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Lite
1940
7T Pro +47%
2845
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Lite
319944
7T Pro +50%
479424

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки 21 ГБ 28 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч 4085 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут) Да, Warp Charge 30T (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Lite +21%
14:56 ч.
7T Pro
12:03 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Lite +18%
21:35 ч.
7T Pro
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Lite
26:34 ч.
7T Pro +31%
34:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Lite vs OnePlus 7T Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Lite
80.8 дБ
7T Pro
80.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.793 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклейки
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7T Pro более удачной покупкой.

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