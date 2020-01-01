Xiaomi Mi 10 Lite против Oppo Realme X50 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.44-дюймового Oppo Realme X50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
- На 14% лучшая автономность (103 vs 90 часов)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme X50 Pro
- Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Lite и Oppo Realme X50 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.57 дюймов
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|84.9%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|159 мм
|Ширина
|74.8 мм
|74.2 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|192 грамма
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Серый, Белый
|Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Adreno 650
|Частота GPU
|-
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
618
Realme X50 Pro +50%
924
Geekbench 5 (многоядерный)
1992
Realme X50 Pro +66%
3303
AnTuTu Benchmark 8
321634
Realme X50 Pro +86%
596672
Список Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#120 и #8)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|29 ГБ
Батарея
|Объем
|4160 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|0:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 20 минут)
|Да, SuperDart Flash Charge (100% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Lite +9%
14:56 ч.
13:40 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Lite +24%
21:35 ч.
17:20 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Lite +18%
26:34 ч.
22:27 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|24
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.793 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X50 Pro более удачной покупкой.
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