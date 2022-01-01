Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.28-дюймового Xiaomi 12X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.