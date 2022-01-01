Главная > Сравнение смартфонов > Mi 10 Lite vs Xiaomi 12X – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 10 Lite против Xiaomi 12X

Ксиаоми Ми 10 Лайт
VS
Ксиаоми 12X
Xiaomi Mi 10 Lite
Xiaomi 12X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.28-дюймового Xiaomi 12X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 12X
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (924 против 607 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Комплектуется на 340 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4160 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Lite
vs
Xiaomi 12X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 419 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 89.2%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% 98.6%
ШИМ (PWM) 241 Гц 523 Гц
Время отклика 9 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10 Lite
607 нит
Xiaomi 12X +52%
924 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 152.7 мм
Ширина 74.8 мм 69.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.16 мм
Вес 192 грамма 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый, Белый Черный, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Lite
85.1%
Xiaomi 12X +5%
89.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Лайт и Ксиаоми 12X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 650
Частота GPU 750 МГц 675 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Lite
614
Xiaomi 12X +53%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Lite
1946
Xiaomi 12X +62%
3144
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10 Lite
373501
Xiaomi 12X +85%
691166
CPU 110869 182068
GPU 100979 244860
Memory 70840 124404
UX 94463 145738
Total score 373501 691166
3DMark Wild Life Performance
Mi 10 Lite
1673
Xiaomi 12X +153%
4237
Stability 99% 99%
Graphics test 10 FPS 25 FPS
Graphics score 1673 4237
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 13
Размер системы из коробки 21 ГБ 29.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут) Да (78% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:48 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Lite
14:56 ч.
Xiaomi 12X +7%
15:56 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Lite +12%
21:35 ч.
Xiaomi 12X
19:08 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Lite
26:34 ч.
Xiaomi 12X +4%
27:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi 12X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Lite
81.5 дБ
Xiaomi 12X +11%
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.793 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12X более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Mi 10 Lite или Mi 9T
2. Mi 10 Lite или Galaxy A51
3. Mi 10 Lite или Mi Note 10 Lite
4. Mi 10 Lite или Mi 9
5. Mi 10 Lite или Galaxy A71
6. Xiaomi 12X или Galaxy S21
7. Xiaomi 12X или Poco F3
8. Xiaomi 12X или OnePlus 9R
9. Xiaomi 12X или 11T Pro
10. Xiaomi 12X или 12 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры