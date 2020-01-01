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Xiaomi Mi 10 Lite против Black Shark 3

Ксиаоми Ми 10 Лайт
Xiaomi Mi 10 Lite
VS
Ксиаоми Блэк Шарк 3
Xiaomi Black Shark 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 марта 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.67-дюймового Xiaomi Black Shark 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (610 против 500 нит)
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 3
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Комплектуется на 560 мАч более емким аккумулятором – 4720 против 4160 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (925 и 618 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Lite и Xiaomi Black Shark 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 83.6%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 Lite +22%
610 нит
Black Shark 3
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.7 мм 168.7 мм
Ширина 74.8 мм 77.3 мм
Толщина 7.9 мм 10.4 мм
Вес 192 грамма 222 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый, Белый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Lite +2%
85.1%
Black Shark 3
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Лайт и Ксиаоми Блэк Шарк 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 650
Частота GPU - 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Lite
618
Black Shark 3 +50%
925
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Lite +517%
1992
Black Shark 3
323
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Lite
321634
Black Shark 3 +111%
677995

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Joy UI 12
Размер системы из коробки 21 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч 4720 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:42 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут) Да (100% за 42 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Lite
14:56 ч.
Black Shark 3
н/д
Время просмотра видео
Mi 10 Lite
21:35 ч.
Black Shark 3
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10 Lite
26:34 ч.
Black Shark 3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Lite vs Xiaomi Black Shark 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 7744 x 5184
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 22

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.793 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Black Shark 3. У него лучшие дисплей, производительность, батарея, коммуникации, корпус и звук.

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