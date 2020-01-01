Xiaomi Mi 10 Pro против Apple iPhone SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Pro
- Комплектуется на 2679 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 1821 мАч
- Тонкие рамки – на 24.4% выше полезная площадь экрана
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 1.97" большая диагональ экрана
- На 71% лучшая автономность (101 vs 59 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Современный порт USB Type-C
- На 30% выше максимальная яркость экрана (872 против 670 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Защита корпуса по стандарту IP67
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 890 баллов)
- Весит на 60 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
87
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Pro и Apple iPhone SE (2020)
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|138.4 мм
|Ширина
|74.8 мм
|67.3 мм
|Толщина
|9 мм
|7.3 мм
|Вес
|208 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Синий
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
890
iPhone SE (2020) +51%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
3360
iPhone SE (2020) +4%
3486
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Pro +25%
596030
478679
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|-
|Размер системы из коробки
|30 ГБ
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|50 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|2:32 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:44 ч.
13:39 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Pro +104%
17:44 ч.
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Pro +160%
26:19 ч.
10:07 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|-
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 10 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Mi 10 Pro +30%
134
103
Качества видео
Mi 10 Pro +6%
104
Итоговая оценка камеры
Mi 10 Pro +23%
124
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.69 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник USB Type-C на 3.5 мм
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 Pro более удачной покупкой.
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