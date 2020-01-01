Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.