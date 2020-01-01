Xiaomi Mi 10 Pro против OnePlus 7T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Pro
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3800 мАч
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- На 12% лучшая автономность (101 vs 90 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 16% выше максимальная яркость экрана (872 против 750 нит)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 7T
- Защита корпуса по стандарту IPX4
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
95
82
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
88
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
85
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Pro и OnePlus 7T
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|86.74%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|160.9 мм
|Ширина
|74.8 мм
|74.5 мм
|Толщина
|9 мм
|8.1 мм
|Вес
|208 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Синий
|Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 640
|Частота GPU
|587 МГц
|627 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Pro +17%
890
759
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Pro +17%
3360
2860
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Pro +22%
596030
487013
Рейтинг смартфонов в AnTuTu 8 (#9 и #38)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|OxygenOS 10.0.7
|Размер системы из коробки
|30 ГБ
|27 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|50 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Pro +11%
13:44 ч.
12:11 ч.
Время просмотра видео
17:44 ч.
OnePlus 7T +4%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
26:19 ч.
OnePlus 7T +12%
29:35 ч.
Рейтинг автономной работы (#70 и #65)
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|117°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP)
|3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 10 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Mi 10 Pro +10%
134
122
Качества видео
Mi 10 Pro +8%
104
96
Итоговая оценка камеры
Mi 10 Pro +9%
124
114
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
79 дБ
Музыка
77 дБ
Звонок
91 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.69 Вт/кг
|1.04 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник USB Type-C на 3.5 мм
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и камера - выбирайте Xiaomi Mi 10 Pro, а если звук – то OnePlus 7T.
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