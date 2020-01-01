Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Oppo Realme X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.