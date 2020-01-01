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Xiaomi Mi 10 Pro против Oppo Realme X2

Ксиаоми Ми 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Pro
VS
Оппо Реалми X2
Oppo Realme X2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Oppo Realme X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Pro
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 100% выше максимальная яркость экрана (872 против 436 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme X2
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Realme X2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 84.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 Pro +100%
872 нит
Realme X2
436 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 158.7 мм
Ширина 74.8 мм 75.2 мм
Толщина 9 мм 8.6 мм
Вес 208 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Синий Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Pro +7%
89.8%
Realme X2
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Pro и Оппо Реалми X2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 618
GPU-ядер - 2
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1766 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.0
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Pro +60%
890
Realme X2
556
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Pro +92%
3360
Realme X2
1750
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Pro +130%
596030
Realme X2
258957

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI
Размер системы из коробки 30 ГБ 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Pro
13:44 ч.
Realme X2 +5%
14:08 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Pro
17:44 ч.
Realme X2 +22%
21:23 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Pro
26:19 ч.
Realme X2 +15%
30:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Pro vs Oppo Realme X2
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6784 x 4711
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 10 Pro
134
Realme X2
н/д
Качества видео
Mi 10 Pro
104
Realme X2
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 10 Pro
124
Realme X2
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 13

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 10 Pro
н/д
Realme X2
69.3 дБ
Музыка
Mi 10 Pro
н/д
Realme X2
73.7 дБ
Звонок
Mi 10 Pro
н/д
Realme X2
81 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник USB Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 Pro более удачной покупкой.

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