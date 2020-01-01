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Xiaomi Mi 10 Pro против Oppo Realme X3 SuperZoom

Ксиаоми Ми 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Pro
VS
Оппо Реалми X3 SuperZoom
Oppo Realme X3 SuperZoom

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.6-дюймового Oppo Realme X3 SuperZoom, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Pro
  • На 98% выше максимальная яркость экрана (872 против 441 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme X3 SuperZoom
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Realme X3 SuperZoom

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 Pro +98%
872 нит
Realme X3 SuperZoom
441 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 163.8 мм
Ширина 74.8 мм 75.8 мм
Толщина 9 мм 8.9 мм
Вес 208 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Синий Арктический белый, Ледяной синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Pro +6%
89.8%
Realme X3 SuperZoom
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Pro и Оппо Реалми X3 SuperZoom в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 640
Частота GPU 587 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Pro +20%
596030
Realme X3 SuperZoom
495989

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 30 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (100% за 55 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Pro
13:44 ч.
Realme X3 SuperZoom +5%
14:06 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Pro +12%
17:44 ч.
Realme X3 SuperZoom
15:55 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Pro
26:19 ч.
Realme X3 SuperZoom +26%
33:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Pro vs Oppo Realme X3 SuperZoom
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 124 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 4 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 20

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник USB Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
- Наклеенная на экран защитная пленка

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi 10 Pro. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение, батарея, камера, корпус и звук.

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