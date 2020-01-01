Главная > Сравнение смартфонов > Mi 10 Pro vs Galaxy A8 (2018) – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 10 Pro против Samsung Galaxy A8 (2018)

Ксиаоми Ми 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Pro
VS
Самсунг Галакси А8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy A8 (2018), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7885 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Pro
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • На 1.07" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (872 против 595 нит)
  • На 10% лучшая автономность (101 vs 92 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
Причины выбрать Samsung Galaxy A8 (2018)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 14% выше плотность пикселей (441 vs 386 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 36 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Pro и Samsung Galaxy A8 (2018)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 75.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 Pro +47%
872 нит
Galaxy A8 (2018)
595 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 149.2 мм
Ширина 74.8 мм 70.6 мм
Толщина 9 мм 8.4 мм
Вес 208 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Синий Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Pro +18%
89.8%
Galaxy A8 (2018)
75.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Pro и Самсунг Галакси А8 (2018) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 7 Octa 7885
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 650 ARM Mali-G71
GPU-ядер - 2
Частота GPU 587 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Pro +324%
596030
Galaxy A8 (2018)
140547

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 TouchWiz UI
Размер системы из коробки 30 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Pro +19%
13:44 ч.
Galaxy A8 (2018)
11:25 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Pro +5%
17:44 ч.
Galaxy A8 (2018)
16:59 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Pro +17%
26:19 ч.
Galaxy A8 (2018)
22:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Pro vs Samsung Galaxy A8 (2018)
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4920 x 3264
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 4 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP) 1 (16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 -
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 11

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 10 Pro
н/д
Galaxy A8 (2018)
69 дБ
Музыка
Mi 10 Pro
н/д
Galaxy A8 (2018)
70 дБ
Звонок
Mi 10 Pro
н/д
Galaxy A8 (2018)
81 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2020 года Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 0.241 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник USB Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях