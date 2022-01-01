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Xiaomi Mi 10 Pro против Samsung Galaxy S22 Plus

Ксиаоми Ми 10 Pro
VS
Самсунг Галакси С22 Плас
Xiaomi Mi 10 Pro
Samsung Galaxy S22 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy S22 Plus, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Pro
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 105% выше максимальная яркость экрана (1767 против 861 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Pro
vs
Galaxy S22 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% -
ШИМ (PWM) 373 Гц -
Время отклика 2.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 10 Pro
861 нит
Galaxy S22 Plus +105%
1767 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 157.4 мм
Ширина 74.8 мм 75.8 мм
Толщина 9 мм 7.6 мм
Вес 208 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Синий Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Pro +2%
89.8%
Galaxy S22 Plus
88.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Pro и Самсунг Галакси С22 Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 650 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 587 МГц 1300 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Pro
889
Galaxy S22 Plus +31%
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Pro
3352
Galaxy S22 Plus +6%
3549
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10 Pro
635146
Galaxy S22 Plus
н/д
CPU 180593 -
GPU 230888 -
Memory 98248 -
UX 121118 -
Total score 635146 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 26 FPS -
Graphics score 4466 -
PCMark 3.0 score 11595 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced One UI 4.1
Размер системы из коробки 30 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Pro
13:44 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д
Время просмотра видео
Mi 10 Pro
17:44 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10 Pro
26:19 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Pro
84.5 дБ
Galaxy S22 Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник USB Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Plus более удачной покупкой.

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